Arnaud Ducret fou de sa femme Claire : photo de mariage et bisou pour son anniversaire

Arnaud Ducret nage en plein bonheur depuis qu'il a fait la rencontre de Claire Francisci. Et cette histoire n'aurait jamais été possible sans le coup de pouce involontaire de son ami Arthur. En effet, c'est sur le plateau de Vendredi tout est permis que l'acteur de Divorce Club a croisé la route de Claire Francisci, danseuse de pole dance à la passion très prenante : "Quand vous êtes avec une femme qui pratique la pole dance, dès qu'elle voit une barre, elle ne peut pas s'en empêcher, racontait-il dans C à Vous. En Russie dans le métro elle me dit, ça serait bien que je fasse un truc, et donc t'avais tous les Russes qui nous regardaient et elle, elle était sur la barre pendant que je la prenais en photo".

Arnaud Ducret a épousé Claire Francisci en juillet dernier au Mont-Saint-Michel. Avant de lui passer la bague au doigt, l'acteur était en couple avec une autre danseuse, Maurine Nicot, rencontrée sur le plateau de la Star Academy en 2002. En 2012, ils devenaient parents d'un petit Oscar avant d'annoncer leur divorce six ans plus tard. Arnaud Ducret a fini par renouer avec le bonheur après cette rupture. Et le quotidien est loin d'être plan-plan puisque c'est à la tête d'une grande famille recomposée qu'il se retrouve désormais. Père d'un unique fils, Claire Francisci était elle aussi maman... de triplés !