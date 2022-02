Diaporama Arnaud Ducret fou de sa femme Claire : photo de mariage et bisou pour son anniversaire

Arnaud Ducret et sa femme Claire - Photocall de la 25ème édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez © Dominique Jacovides / Bestimage

Arnaud Ducret - Backstage - Enregistrement des 10 ans de l'émission "Vendredi tout est permis (VTEP)", présentée par Arthur Essebag et diffusée le 29 janvier sur TF1 © Jacovides-Moreau / Bestimage

Arnaud Ducret et sa femme Claire Francisci - Avant première du film " Tendre et Saignant" à l'UGC Bercy à Paris le 10 janvier 2022. © Veeren/Bestimage

Exclusif - Arnaud Ducret et sa femme Claire lors de la soirée de gala de l'Institut Rafaël, maison de l'après Cancer, au Pavillon Gabriel à Paris le 13 décembre 2021. © Erez Lichtfeld / Bestimage

7 / 12

Arnaud Ducret et sa femme Claire Francisci - Dîner de la 44ème édition du Prix The Best aux Salons Hoche à Paris le 13 décembre 2021. © Rachid Bellak/Bestimage