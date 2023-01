Julie Depardieu et Philippe Katerine : Rare sortie en famille, Billy et Alfred tiennent bien de leurs parents déjantés !

C'est l'avant-première qu'il ne fallait pas manquer en ce début d'année 2023. Ce dimanche 15 janvier, Guillaume Canet a pu enfin présenter son tant attendu Astérix et Obélix : L'Empire du milieu au Grand Rex, devant un parterre de personnalités. Au casting du film de son époux, Marion Cotillard a brillé dans une salopette Chanel, à même la peau. La Cléopâtre de Guillaume Canet a retrouvé pour l'occasion ses camarades du casting, de Vincent Cassel, qui n'est autre que Jules César, à Gilles Lellouche qui succède à Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix, qui a pris la pose aux côtés de sa compagne, Alizée Guinochet.

D'autres célébrités ne se sont pas fait prier pour assister à cette avant-première, et c'est le cas de Julie Depardieu, venue soutenir son compagnon, qui lui est au casting. En effet, vie de Philippe Katerine y interprète Assurancetourix. Et pour l'occasion, le couple est venu en compagnie de ses deux enfants, Billy, né le 16 juin 2011 et Alfred, né en août 2012. Une rare sortie en famille naturellement très remarquée puisque les deux enfants de Julie Depardieu et du chanteur, qui a signé le titre Il était une pieuvre avec Poupie et Arielle Dombasle, sont bien leurs dignes héritiers.

Billy et Alfred, dignes héritiers

Devant les photographes, Billy et Alfred ont en effet fait le show. Grimaces, sourires, et fous rires, le petit dernier Alfred s'en est donné à coeur joie, régalant ses parents. Si Billy semble quelque peu plus discret, il a l'air néanmoins de tenir de la joie de vivre de ses deux parents. L'aîné semble avoir bien hérité de l'ADN Depardieu, il semble même avoir des airs avec son oncle regretté, Guillaume, quand le petit dernier est le parfait mélange de ses deux parents. La fille de Gérard Depardieu affichait un large sourire auprès de ses deux fils, et semblait plus épanouie que jamais. Si le couple n'a jamais décidé de sauter le pas en se mariant, cela fait plus de dix ans qu'ils vivent ensemble une belle romance. Elle a rencontré l'interprète phare du titre Louxor j'adore sur le tournage du film Je suis un no man's land en 2010.

Gérard Depardieu, un grand père avec 8 ans d'âge mental

Au sujet du lien entre Billy et Alfred avec leur célèbre grand-père, Julie Depardieu s'épanchait récemment sur la question, dans les pages de Télé Star. "Gérard est un très bon grand-père ! Il est chez nous tous les week-ends, il cuisine. Il fait d'ailleurs le meilleur gigot du monde ! Quand j'étais petite, il travaillait beaucoup mais, avec ses petits-enfants, il a plus de temps et manifeste un réel intérêt pour eux. Il les regarde, les écoute, leur apprend aussi plein de conneries. Il est marrant et provocateur. Billy m'a dit : 'Pépé, il a 8 ans d'âge mental.' Ce que je constate, c'est qu'il est heureux de les voir et qu'il est à fond."