Marion Cotillard impériale et réunie avec Guillaume Canet pour Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu

En attendant la bande-annonce, le premier teaser d'"Astérix et Obélix : L'Empire du milieu", vient d'être dévoilé sur les réseaux sociaux ! Cette superproduction, de et avec Guillaume Canet, promet du spectacle et du rire avec un casting impressionnant. Ainsi, on retrouvera Gilles Lellouche, Vincent Cassel mais aussi Marion Cotillard, de nouveau devant la caméra du père de ses enfants et absolument sublime en Cléopâtre.

Plus de dix ans après la sortie du dernier Astérix en prises de vues réelles (Au service de Sa Majesté) - une version animée, Le Secret de la Potion magique, est sortie en 2018 -, de nouvelles aventures du Gaulois s'apprêtent à débarquer au cinéma, le 1er février 2023 exactement. Le premier teaser d'Astérix et Obélix : L'Empire du milieu vient d'être dévoilé sur les réseaux sociaux ! Cette fois, c'est Guillaume Canet qui est aux commandes et il s'est réservé le premier rôle, incarnant le blond guerrier à la force surhumaine au côté de son grand copain Gilles Lellouche. Ce dernier s'est glissé dans la peau d'Obélix, succédant à Gérard Depardieu.

Le casting de cet épisode a de quoi donner le vertige : Vincent Cassel (César), Jonathan Cohen (Graindemaïs), Ramzy Bedia (Epidemaïs), José Garcia (Biopix), Pierre Richard (Panoramix), Jérôme Commandeur (Abraracourcix), Philippe Katerine (Assurancetourix), Audrey Lamy (Bonnemine) font partie de la prestigieuse distribution qui compte aussi sur le talent et le charisme de Marion Cotillard. La maman des deux enfants de Guillaume Canet (Marcel et Louise) incarne la sublime Cléopâtre ! Les savoureuses guests stars ne manquent pas comme Angèle (Falbala), Bigflo & Oli (Adbelmalix et Toufix) ou encore Zlatan Ibrahimovic , alias Antivirus, qui se dévoile dans les premières images. Accompagnés par l'incontournable Idéfix, les deux Gaulois ont pour mission d'aider la princesse Fu-Yi (Julie Chen) à libérér son pays et sauver sa mère, l'Impératrice (Linh-Dan Pham), emprisonnée par le prince félon Deng Tsin Quin (Bun-Hay Mean). Astérix et Obélix : L'Empire du milieu, en salles le 1er février 2023