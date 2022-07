Gilles Lellouche a 50 ans : Guillaume Canet se paye sa tête pour son anniversaire !

Il est grand temps de sortir les paquets cadeaux et les bougies. Le mardi 5 juillet 2022, Laurence Ferrari n'est pas la seule à célébrer son anniversaire. Une autre star de l'écran - du grand écran, même ! - a également la chance de manger du gâteau en ce jour : il s'agit de Gilles Lellouche, qui passe un sacré cap puisqu'il a finalement 50 ans. Cette journée si spéciale, il la passe sans doute avec ses proches, dont sa fille, Ava, qu'il a eu quand il était en couple avec Mélanie Doutey. Mais ses amis sont également là pour penser à lui.

Putain t'es toujours frais à 50 balais !

Sur les réseaux sociaux, Guillaume Canet a tenu à rendre un hommage, bien à sa sauce, à Gilles Lellouche. Sur Instagram, précisément, le comédien a partagé une photographie souvenir de son grand pote torse nu, capturée lors d'une séance de surf. "Putain t'es toujours frais à 50 balais ! Photo prise ce week-end, plaisante-t-il. Joyeux toi mon frère que j'aime !!!" A l'époque, Gilles Lellouche disposait d'un corps d'athlète et avait notamment une sacrée tablette de chocolat. En 2022, le nouvel interprète d'Obélix, dans L'Empire du milieu - qui sortira en salles le 1er février 2023 - n'a pas foncièrement changé. Mais pour voir ce qui se cache sous sa chemise, il faudra se rendre au cinéma.

Il peut se moquer tant qu'il veut, mais le sablier n'épargne personne, pas même Guillaume Canet. La cinquantaine, il l'atteindra de son côté l'année prochaine, déjà, dès le 10 avril 2023. Quant à Gilles Lellouche, il s'apprête à affronter un sérieux défi à l'âge de 50 ans. C'est du haut de son demi-siècle qu'il prend la relève de Gérard Depardieu dans la saga Astérix et Obélix, alors que ce dernier incarnait le Gaulois tombé dans la potion magique quand il était petit depuis 1999. C'est grâce à sa fille Ava que Gilles Lellouche a accepté l'aventure, comme il le révélait sur le plateau de l'émission C à Vous. "La personne qui m'a ouvert les yeux, c'est ma fille, expliquait-il sur France 5. Un jour, j'étais un peu plus angoissé qu'un autre, j'ai eu très peur et je me suis dit que je n'allais pas le faire. Elle m'a dit : 'Attends, je n'ai pas bien compris, tu ne vas pas faire Obélix ? Papa, je ne veux pas t'entendre parler de ça, tu vas faire Obélix !' Elle a 12 ans et c'est elle qui m'a donné envie."