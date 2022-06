Gilles Lellouche et Mélanie Doutey : Rare apparition de leur fille Ava, 12 ans, complice avec son père

Une sortie en famille inoubliable ! Ce dimanche, alors que Rafael Nadal entrait un peu plus dans l'histoire du tennis en remportant son 14e Roland-Garros, Gilles Lellouche était venu assister au spectacle dans les gradins, bien accompagné de sa fille unique, Ava, âgée de 12 ans. La jeune fille, véritable adolescente désormais, était bien installée au bord du court, en pull Lacoste et lunettes de soleil sur la tête.

Très protégée des médias depuis sa naissance, la jeune fille, née de la longue histoire d'amour entre Gilles Lellouche et l'actrice Mélanie Doutey, faisait en tout cas sa première apparition dans un événement officiel avec l'un de ses parents. Dotée des mêmes cheveux noirs que sa maman, elle n'a pas cependant pas posé pour le photocall, préférant toujours rester discrète et attentive au combat qui se menait sur le court (et qui a vite tourné court à l'avantage du joueur espagnol).

Malgré tout, on a pu voir une véritable complicité avec son célèbre papa, qu'elle avait poussé à jouer Obélix dans le nouveau film de Guillaume Canet, comme il l'avait raconté récemment sur France 5. "La personne qui m'a ouvert les yeux, c'est ma fille. Un jour, j'étais un peu plus angoissé qu'un autre, j'ai eu très peur et je me suis dit que je n'allais pas le faire. Elle m'a dit : 'Attends, je n'ai pas bien compris, tu ne vas pas faire Obélix ? Papa, je ne veux pas t'entendre parler de ça, tu vas faire Obélix !' Elle a 12 ans et c'est elle qui m'a donné envie", avait-il expliqué pour l'émission C à vous.

Une jeune fille qui semble donc avoir du caractère et qui a également pu échanger avec Guillaume Canet, réalisateur et meilleur ami de son père, assis juste derrière eux. Venu en solo, sans ses enfants Marcel (11 ans) et Louise (5 ans), celui-ci a échangé de nombreuses analyses avec le duo père-fille, visiblement heureux de ce dimanche sous le soleil parisien.

Séparé en 2013 de Mélanie Doutey, la mère de sa fille, Gilles Lellouche n'a jamais eu d'autres enfants, malgré un couple qui dure avec Alizée Guinochet, une créatrice de bijoux dont il est amoureux depuis de nombreuses années. Celle-ci est également maman d'une petite fille, Dessa, née en 2011 de son union avec le magicien britannique David Blaine.