Pierre Niney et Gilles Lellouche : Tendres baisers avec leurs compagnes à l'avant-première de Goliath

L'avant-première de Goliath a tourné à la démonstration de joie pour la troupe de comédiens. Entre autres, Pierre Niney etGilles Lellouche (qui s'étaient livrés à une fausse guerre sur les réseaux sociaux à l'approche des César) sont apparus tout sourire au bras de leurs compagnes, se laissant même aller à quelques embrassades devant les photographes présents à l'UGC Normandie de Paris ce mardi 8 mars...

La bonne humeur et l'amour étaient les maîtres mots de l'avant-première du nouveau thriller sur fond de scandale écologique, de Frédéric Tellier, Goliath. Pour l'occasion le casting était évidemment réuni. Impossible donc de passer à côté des têtes d'affiches de cette grosse production française : Pierre Niney, Gilles Lellouche et Emmanuelle Bercot. Les deux premiers ont été particulièrement remarqués accompagnés de leurs compagnes. Aussi, Natasha Andrews et Pierre Niney ont été photographiés s'embrassant sur le photocall. La même scène a été offerte par le couple Gilles Lellouche et Alizée Guinochet. (Voir diaporama).

Le présentateur de télé et aventurier Antoine de Maximy était également de la partie. Il est d'ailleurs apparu avec des béquilles, qui fait suite à son accident survenu en Côte d'ivoire. Enfin le comédien Benjamin Lavernhe a été vu au bras de sa compagne Rebecca Marder. Alice David, Papa Drag, Eric Lavaine, Cyril Dion, Alix Bénézech et Marie Gillain ont également été photographiés pour l'occasion.

Le film qui sort ce mercredi 9 mars dans toute la France met en scène l'histoire de de Patrick un avocat parisien spécialiste du droit de l'environnement qui cherche à rester honnête et faire éclater la vérité, Mathias un jeune loup de la finance qui travaille pour une puissante entreprise d'agrochimie, et France, une ouvrière militante activiste dans un collectif anti-pesticides. Ces trois personnages vont alors être amenés à se croiser au travers d'une terrible enquête sur les OGM et pesticides...