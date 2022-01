Pierre Niney et Gilles Lellouche, la guerre est déclarée : "Je vais te bouffer !"

Combat des titans le vendredi 25 février 2022 à l'Olympia de Paris. La cérémonie des César aura lieu pour la 47e fois de l'Histoire du septième art avec, en guise de maître de cérémonie, Antoine de Caunes. A la présidence, Danièle Thompson. Et sur les planches de la salle, pour récupérer les récompenses ? L'avenir nous le dira. Pour l'heure, seules les nommées et seuls les nommés sont connus du grand public.

Dans la catégorie "Meilleur acteur", on retrouve le tout le fleuron du cinéma français et international. Sont en course, pour cette distinction, Damien Bonnard pour son rôle dans Les Intranquilles, Adam Driver pour Annette, Vincent Macaigne pour Médecin De Nuit, Benoît Magimel pour sa performance dans De Son Vivant, Pio Marmaï pour La Fracture. Egalement en plein duel : Pierre Niney pour Boîte noire et Gilles Lellouche pour BAC Nord. Or, ces deux-là sont relativement proches - ils ont tourné ensemble dans Goliath, qui sortira en 2022 - et ils n'hésitent pas, depuis l'annonce officielle de l'Académie des César, à se tacler par SMS et sur les réseaux sociaux.

Tu vas rester bien assis au chaud

Sur son compte Instagram, Pierre Niney a effectivement expliqué que la guerre était "déclarée" - c'est Valérie Donzelli qui serait contente. Le comédien, 32 ans, a notamment partagé un échange de messages dans lesquels il assure à Gilles Lellouche qu'il va "le bouffer". "Tu vas rester bien assis au chaud, envoie-t-il à son concurrent. Tu me diras de quoi j'ai l'air sur scène." "Tu vas regarder l'émission du haut de ta chaumière à la campagne non ? Parce que si tu peux faire une économie d'essence c'est aussi bien, répond Gilles Lellouche. Tu ne vas quand même pas perdre partout." Il a, dans la foulée, fait parvenir quelques tweets qui le soutiennent, précisant que Pierre Niney, dans le camp adverse, était "bien mais pas top". Sait-on jamais. Adam Driver pourrait bien les mettre d'accord le 25 février prochain...