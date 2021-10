"Je commençais à subir..." : Pierre Niney en famille à la campagne, il explique pourquoi il a quitté Paris

Pierre Niney n'a pas eu une seconde pour lui en 2021. Une fois la crise sanitaire partiellement dépassée, le comédien de 32 ans a repris du service et est à l'affiche de trois films évènements cette année : le dernier volet d'OSS 117 signé Nicolas Bedos, Boîte Noire qui cartonne au cinéma depuis sept semaines et Amants, le nouveau long-métrage de Nicole Garcia, qui sort en salles obscures le 17 novembre prochain.

C'est l'occasion, pour Pierre Niney, de jouer le rôle d'un grand solitaire, diamétralement opposé à ceux de jeunes premiers qui ont parfois fait sa force. Et pour s'entraîner, l'acteur n'a pas eu à chercher bien loin puisqu'il s'est lui-même éloigné de la capitale pour vivre à la campagne. "Je commençais à subir Paris et, aujourd'hui, je ne me vois plus du tout habiter en ville, explique-t-il au magazine Psychologies. Je vis dans un endroit sans personne autour de moi, j'ai un temps illimité, jusqu'à l'épuisement, pour lire des livres, regarder des films, et me perdre dans une histoire. J'adore tellement faire ça ! Surtout la nuit, quand personne ne m'appelle... Mon grand luxe, ma grande joie, c'est de pouvoir choisir mes moments de solitude."

Il mène une vie aux antipodes de sa folle jeunesse, celle où il jouait au théâtre, à la Comédie Française, avec une grosse gueule de bois. A 32 ans, avec 24 films à son actif et un césar sous le bras - pour son rôle dans le Yves Saint Laurent de Jalil Lespert -, Pierre Niney mène une vie de couple, une vie de famille loin des projecteurs et des paillettes. En couple avec l'actrice et photographe australienne Natasha Andrews, il est effectivement papa de deux filles en bas-âge, Lola, née en 2017 et Billie, née en 2019. "Mes plaisirs viennent toujours de ce qui me relie très fort au présent, rappelle-t-il. Comme faire du sport, du surf, du basket... ou jouer avec mes filles. J'ai toujours adoré jouer. Avec elles, ça, ça n'a pas bougé. Et je leur souhaite, pour plus tard, la légèreté du rire. Parce que c'est un pouvoir magique..."

