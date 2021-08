Pierre Niney papa : apparition colorée de ses deux filles, les adorables Lola et Billie

L'acteur est l'heureux papa de deux petites têtes blondes ! Si Pierre Niney se veut plutôt discret sur sa vie de famille, sa compagne Natasha Andrews est quant à elle plus ouverte sur les réseaux sociaux. Il arrive en effet que la photographe et actrice australienne partage quelques photos et vidéos de leurs deux filles : Lola et Billie, nées en 2017 et 2019.

Manifestement en vacances, Natasha Andrews a relayé quelques extraits imagés de son été en famille sur Instagram, le 16 août 2021. Balade face à la mer, dégustation de glaces et visite à la ferme : mère et filles profitent pleinement de leur pause en plein air. L'occasion de voir que Lola et Billie ont bien grandi ! Adorables dans leurs tenues d'été colorées, les deux petites filles arborent désormais de jolis cheveux blonds (voir diaporama). Comme à son habitude, leur maman prend soin de ne pas dévoiler leurs visages. En revanche, Pierre Niney semble quant à lui absent...

A défaut de le voir en famille sur les réseaux sociaux, les fans de l'acteur peuvent toujours le retrouver au cinéma, dans OSS 117 : Alerte rouge en Afrique Noire, sorti en salles début août. Lors de la projection du film en clôture du Festival de Cannes le 17 juillet dernier, la star de 32 ans avait pu compter sur la présence de sa compagne Natasha Andrews. Après 13 ans de vie commune, les deux amoureux sont apparus toujours aussi complices sur le tapis rouge.

Peut-être s'afficheront-ils à nouveau en septembre prochain, à l'occasion de la sortie de Boîte noire, le prochain film de Pierre Niney...