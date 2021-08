Diaporama Pierre Niney papa : apparition colorée de ses deux filles, les adorables Lola et Billie

Pierre Niney papa : apparition colorée de ses deux filles, les adorables Lola et Billie

Pierre Niney et sa compagne Natasha Andrews - Montée des marches du film " OSS 117 : Alerte rouge en Afrique Noire " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

Lola et Billie, les filles de Pierre Niney et Natasha Andrews en vacances, sur Instagram le 16 août 2021.

Billie, la fille de Pierre Niney et Natasha Andrews en vacances, sur Instagram le 16 août 2021.

Lola et Billie, les filles de Pierre Niney et Natasha Andrews en vacances, sur Instagram le 16 août 2021.

Natasha Andrews et son mari Pierre Niney - Red carpet du film "Amants" lors de la 77ème édition du Festival international du film de Venise, la Mostra. Le 3 septembre 2020

Natasha Andrews et son mari Pierre Niney lors du red carpet du film "Amants" lors de la 77ème édition du festival international du film de Venise (Mostra) le 3 septembre 2020.

Pierre Niney et sa femme Natasha Andrews - People à Venise pour la 77ème édition du festival international du film de Venise (Mostra), le 2 septembre 2020

Exclusif - Pierre Niney et sa femme Natasha Andrews arrivent à Venise pour la 77ème édition du festival international du film de Venise (Mostra) le 2 septembre 2020.

Pierre Niney et sa compagne Natasha Andrews enceinte de leur 2 ème enfant - People au village pour la finale hommes lors des internationaux de France de tennis de Roland Garros 2019 à Paris le 9 juin 2019. © Jacovides - Moreau / Bestimage

Pierre Niney et sa compagne Natasha Andrews (enceinte) - Célébrités dans les tribunes des internationaux de France de tennis de Roland Garros à Paris, France, le 9 juin 2019. © Jacovides-Moreau/Bestimage

Pierre Niney et sa femme Natasha Andrews - Montée des marches du film " OSS 117 : Alerte rouge en Afrique Noire " lors du 74ème Festival International du Film de Cannes. Le 17 juillet 2021 © Borde-Jacovides-Moreau / Bestimage

Natasha Andrews et son compagnon Pierre Niney - Avant-première du film "Sauver ou Périr" au cinéma UGC Normandie à Paris le 21 novembre 2018. © Coadic Guirec/Bestimage

15 / 19

Pierre Niney et sa compagne Natasha Andrews (enceinte) - Dîner de gala du 71ème anniversaire des amis de CARE, organisé par l'ONG CARE France et DIOR, à l'hôtel The Peninsula Paris à Paris, France, le 9 octobre 2017. © Julio Piatti/Bestimage