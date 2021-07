Pierre Niney et Natasha Andrews : Montée des marches en amoureux pour "OSS 117"

Clap de fin pour la 74e édition du Festival de Cannes ! Le 17 juillet 2021, les stars ont foulé pour la dernière fois le tapis rouge du Palais des festivals pour une cérémonie de clôture dans la joie et la bonne humeur. Projeté en avant-première ce soir là, le très attendu OSS 177 : Alerte rouge en Afrique noire (le 4 août au cinéma) était dignement représenté par toute son équipe. Pour l'occasion, Pierre Niney a pu compter sur le soutien de sa compagne Natasha Andrews.

Devant les photographes, l'acteur de 32 ans et sa moitié ont affiché leur tendre complicité en prenant la pose l'un contre l'autre, allant jusqu'à échanger un baiser au beau milieu du tapis rouge (voir diaporama). Pour cette soirée cinéma au bras de son compagnon, qui ne quitte plus sa barbe fournie, l'actrice et photographe australienne était habillée d'une élégante robe Dior, accessoirisée d'une paire de sandales à talons Louboutin.

"Toujours étourdie après une nuit incroyable, je n'arrive toujours pas à croire que j'ai été témoin de la magie de cette soirée en temps réel", Natasha Andrews a-t-elle confié sur son compte Instagram, peu après sa montée des marches. La précédente apparition de Pierre Niney et sa compagne au Festival de Cannes remontait à 2014, lorsqu'ils avaient pris part à la projection du dessin animé Dragons 2. Depuis, les amoureux - en couple depuis maintenant 13 ans - ont fondé une famille en accueillant deux filles : Lola et Billie (4 et 2 ans).

D'autres membres de l'équipe OSS 117 sont venus en couple samedi soir : Jean Dujardin était accompagné de sa femme Nathalie Péchalat, tandis que le réalisateur Nicolas Bedos s'est fièrement affiché avec sa petite amie Pauline Desmonts à son bras. Egalement à l'affiche de ce troisième film dédié aux aventures de l'agent Hubert Bonisseur de La Bath, les actrices Natacha Lindinger et Fatou N'Diaye étaient présentes, de même que le scénariste Jean-François Halin.