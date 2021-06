Pierre Niney a bien changé ! Il dévoile un nouveau look surprenant

Doit-on ce nouveau look à un nouveau rôle ? De passage au Festival Ciné Roman, à Nice le 19 juin 2021, Pierre Niney en a surpris plus d'un sur le tapis rouge. Le comédien est en effet apparu avec une nouvelle barbe bien fournie aux côtés de ses camarades du film Boîte noire. Un look bien différent de celui, plus lisse, qu'il arbore dans ce nouveau thriller qui sortira en salles le 8 septembre prochain !

Réalisé par Yann Gozlan, le film Boîte noire met en scène le personnage de Mathieu Vasseur (interprété par Pierre Niney), technicien au BEA (autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l'aviation civile) qui se retrouve propulsé enquêteur en chef sur le crash du vol Dubaï-Paris dans le massif alpin. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte terroriste ? L'analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu'où va le mener sa quête de vérité...

Elle aussi à l'affiche du film, la comédienne Lou de Laâge était également présente à la première organisée à Nice samedi.