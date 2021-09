Pierre Niney : "Je suis chez moi, pas bien, je vois 76 appels"... Une soirée a failli lui coûter une fortune !

Je me suis pris un gros blâme

"Je me vide de mon sang je pense, je prends mon portable, j'enfile un jean en vitesse, un T-shirt et je pars dans la rue, je me mets à courir, je ne ferme même pas chez moi, je me mets à courir, mon scooter n'est pas là, je ne sais plus où il est, se souvient le papa de Lola et Billie. Je les appelle, ils me disent ': C'est une catastrophe, mais qu'est-ce que tu fais ?' J'arrive avec un quart d'heure de retard, vingt minutes, finalement ils m'ont attendu, on a joué, je me suis pris un gros blâme." Suite à cette erreur de parcours, Pierre Niney a également eu droit à une petite retenue sur salaire. Ce qui n'est rien comparé à l'immense chèque qu'il a failli devoir signer...

