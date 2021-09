Pierre Niney et Lou de Laâge : Duo complice pour le tant attendu Boîte Noire

C'est un des films les plus attendus de la rentrée. Boîte noire du jeune réalisateur Yann Gozlan a ainsi eu le droit à sa grande avant-première, en compagnie des acteurs principaux du film : Lou de Laâge (Noémie Vasseur) et Pierre Niney (Matthieu Vasseur), à l'UGC Cité les Halles de Paris, le lundi 6 septembre 2021. Un thriller haletant qui retrace une enquête autour du vol Dubaï-Paris menée par un technicien au BEA, institution responsable de la sécurité dans l'aviation civile.

Le film aborde aussi le thème très actuel du complotisme. "Il y a une part d'interprétation dans le métier d'enquêter acousticien. C'est ça qui va plonger le personnage et le spectateur dans une paranoïa avec des doutes et des ambiguïtés. Et puis il y a la thématique que je trouve très moderne qui est celle du complotisme. On se demande à quel moment il décroche de la réalité. Ce qu'on a beaucoup travaillé c'était : comment on fait basculer la salle d'une scène à l'autre", a développé Pierre Niney, interrogé par RTL.

A ses côtés dans Boîte Noire, l'actrice Lou de Laâge recueille également les bonnes critiques de la presse. Amis depuis le tournage de J'aime regarder les filles de Frédéric Louf, en 2011, c'est Pierre Niney qui lui a proposé le rôle de son épouse... six jours avant le début du tournage. "Trouvant la démarche amusante, j'ai lu le scénario de Yann Gozlan dans la nuit. J'ai alors eu le plaisir de découvrir que la femme de cet expert en crashs aériens n'était pas un faire-valoir, mais qu'en travaillant, comme lui, dans l'aéronautique elle avait aussi quelque chose à défendre", a expliqué la comédienne auprès de Version Femina.

On la retrouvera également dans Le Bal des folles, nouvelle réalisation de Mélanie Laurent, sur Amazon Prime Video dès le 17 septembre prochain.