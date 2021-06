Pierre Niney pas assez jaloux en amour ? L'acteur évoque ses anciennes conquêtes

La jalousie serait-elle un vilain défaut ? Pour Pierre Niney, la réponse est oui. L'acteur est à l'affiche de plusieurs longs-métrages dont OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire, avec Jean Dujardin, Boîte noire de Yann Gozlan et Amants de Nicole Garcia, sorti en janvier. Dans ce dernier, Pierre Niney s'est glissé dans la peau de Simon, un jeune homme amoureux de Lisa depuis l'adolescence, qui va être victime d'un grave accident et perdre celle qu'il aime. Pierre Niney y donne la réplique à Benoît Magimel et Stacy Martin. C'est à cette occasion que l'acteur de 32 ans s'est confié sur ses anciennes relations amoureuses et plus particulièrement ce qu'elles détestaient chez lui dans La Boîte à questions de Canal +.

Papa de deux petites filles (Lola, 4 ans et Billie, 2 ans) avec sa compagne, la photographe et comédienne australienne Déborah Andrews, rencontrée en 2008 au Cours Florent, Pierre Niney a laissé entendre que ses ex-copines n'aimaient pas le fait qu'il ne soit pas fou...de jalousie ! Une qualité prise pour de la nonchalance, peut-être ?

Il faut dire que celui qui prêtait ses traits à Yves Saint Laurent dans le biopic éponyme de Jalil Lespert, avoue qu'il n'est jaloux qu'à hauteur "de 0%, 1% grand maximum". "Je trouve que ce n'est pas la meilleure manière de prouver son amour. Ce n'est pas la plus jolie", explique le comédien, pour se défendre.