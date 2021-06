Jean Dujardin et Pierre Niney se font la guerre : tous les coups sont permis !

Quand un nouveau film de Jean Dujardin s'apprête à sortir, c'est toujours un évènement. Mais quand il s'agit d'un nouvel opus de son personnage mythique d'OSS 117 et qu'on y ajoute la présence de Pierre Niney, l'attente devient insoutenable !

C'est ce vendredi 4 juin qu'est parue la toute dernière bande-annonce du film, qui sortira en salle le 4 août prochain. Une vidéo qui donne l'eau à la bouche et introduit donc le petit nouveau, OSS 1001, joué par le compagnon de Natasha Andrews, Pierre Niney.

Si les premiers éléments laissent à penser que l'espion, prénommé Serge, interprété par Pierre Niney (32 ans) est un grand fan du gaffeur invétéré joué par Jean Dujardin (48 ans), les sentiments ne semblent pas vraiment réciproques... Plus jeune et très talentueux, Serge a le don d'agacer Hubert Bonisseur de La Bath qui se sent sous la menace de ce fringant jeune homme aux mèches blondes. Envoyés en duo dans une mission périlleuse en Afrique, on sent vite le mari Nathalie Péchalat très irrité par l'attitude totalement désinvolte de son jeune collègue.

Un duel... d'hommes !

Au casting de cette nouvelle mouture des aventures d'OSS 117, on retrouve également Nicolas Bedos, qui réalise le film, ainsi que Natacha Lindinger. Cette dernière semble d'ailleurs être l'objet de toutes les attentions et le duel pour conquérir son coeur entre Jean Dujardin et Pierre Niney risque d'amener de nombreuses situations comiques, dont une révélée dans la bande-annonce. Sorti d'une nuit torride, Pierre Niney, dont la soeur est également très talentueuse, demande au grand copain de George Clooney s' il a passé une bonne nuit, ce à quoi Jean Dujardin répond : "Comme un bébé. Et vous ?". Serge lui répond alors du tac au tac : "Comme un homme" ! Une punchline qui rappelle parfaitement l'esprit et l'humour qui ont fait le succès des précédents films, même si cette nouvelle version ne semble pas du goût de son ancien réalisateur...