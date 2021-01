Demain nous appartient : Pourquoi Natacha Lindinger (Sam) ne veut pas jouer dans la série ?

Depuis 2018, c'est Natacha Lindinger qui incarne le rôle principal de la série Sam sur TF1, après le départ de Mathilde Seigner au bout d'une saison seulement. Elle y donne la réplique à Fred Testot. La comédienne de 50 ans, très appréciée des téléspectateurs, est très sollicitée à la télévision et au cinéma. Elle a notamment été au casting de la mini-série La Faute sur M6 et a été aperçue dans Kaboul Kitchen sur Canal+. Mais Natacha Lindinger n'est pas du genre à accepter n'importe quel projet. Et il y en a surtout un qu'elle n'a vraisemblablement pas pour ambition d'accepter, à savoir la fiction Demain nous appartient.

En effet, alors que d'autres comédiens de la Une se plaisent à faire des apparitions dans la série quotidienne, comme Franck Sémonin par exemple, l'interprète de Sam a fait savoir qu'elle ne le souhaiterait pas. "Je crois que je n'en aurais pas envie. La récurrence, c'est particulier, parce qu'il faut se renouveler. Je n'aime pas l'idée d'appartenir, d'être représentante d'une chaîne, de ne faire qu'un type de rôle. Sam me prend déjà facilement cinq mois dans l'année. J'ai besoin d'avoir d'autres projets", s'est-elle justifiée dans les colonnes du dernier numéro de Télé 2 semaines, paru le 11 janvier 2021.

Même si elle souhaite se lancer dans de nouvelles aventures, Natacha Lindinger n'est toutefois pas prête de lâcher son rôle de Sam, lequel lui plaît toujours autant alors que la saison 5 a débuté le 4 janvier dernier. "Le jour où j'aurai l'impression que la série ne se renouvelle plus et que je prendrai moins de plaisir, j'arrêterai. Pour l'instant, ce n'est pas le cas", a-t-elle rassuré.