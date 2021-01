Fred Testot papa et en couple ? Sa vie amoureuse très discrète

Sa vie privée, Fred Testot est parvenu à la préserver. Ses fans se sont quand même penchés sur son cas. Certains le pensaient homosexuel...

"Les rumeurs me font marrer. Ma soi-disant homosexualité m'a plus fait rire qu'autre chose. Les gens croient ce qu'ils veulent", expliquait Fred Testot à Paris Match en 2017. L'ex-star du SAV des émissions réagissait à une insistante rumeur sur sa présumée homosexualité, des soupçons en partie dus aux personnages qu'il a incarnés et incarne encore, lors de ses spectacles. "Les gens ont tendance à oublier qu'il s'agit juste d'un travail", ajoutait-il.

En privé, Fred Testot applique l'expression "vivons heureux, vivons cachés". Il est tout de même connu que Fred est papa d'une fille, née en 2013 et donc âgée de 7 ans. Le prénom de l'enfant, ainsi que l'identité de la maman, restent inconnus du grand public.

Ce serait un vrai projet d'avoir des enfants. L'envie est là...

Son envie de fonder une famille, Fred Testot l'évoquait dans une interview accordée au magazine Edgar et publiée en 2012. "Ce serait un vrai projet d'avoir des enfants. L'envie est là, mais il paraît qu'il faut s'inscrire à un truc", confiait le célèbre interprète de "Tata Suzanne", "Rocco" ou encore "François le Français". Son ex-bras droit Omar Sy est lui aussi papa, de 4 enfants, avec qui il réside à Los Angeles. "Ses enfants, c'est ce qu'il a fait de mieux", répondait Fred concernant l'acolyte de ses débuts.

Dans Sam, Fred Testot joue le rôle de Xavier Bordat, principal d'un collège où exerce l'héroïne éponyme de la série, interprétée par Natacha Lindinger.

La 5e saison de Sam commence ce lundi 4 janvier 2021 sur TF1.