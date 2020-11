Omar Sy : Sa parodie de "Doudou" d'Aya Nakamura ne plaît pas à tout le monde

Omar Sy vient de faire renaître un personnage mythique du Service après-vente des émission. Au début des années 2000, le SAV nait sur Canal +. Avec Fred Testot, ils deviennent rapidement une sensation. Des années après l'arrêt de leur émissoin, Omar Sy n'a pas résisté à l'envie d'exhumer le costume de "Doudou". Ce personnage est un chanteur au fort accent africain s'obstinant à chanter en anglais ou en français, vêtu d'un habit traditionnel.

Cette fois, "Doudou" a interprété le dernier tube d'Aya Nakamura, forcément, puisqu'il est intitulé Doudou. "C'était trop tentant...", a-t-il écrit dans un tweet publié le dimanche 22 novembre 2020. Une performance cependant jugée raciste par de nombreux internautes. "On est fatiguées de ces imitations des femmes noires en forçant sur l'accent", "L'imitation grotesque et caricaturale de la maman africaine avec l'accent forcé n'a jamais été drôle et ne le sera jamais. La honte on est en 2020 quand même il existe 45567 manières d'être drôle", "Tous le même combat : se moquer des siens pour faire rire les blancs", peut-on lire, parmi tant d'autres, sur le réseau social.

Beaucoup ont aussi tenu à défendre le travail d'Omar Sy. "Ce personnage est iconique c'est un honneur qu'Aya en soit le sujet", "À l'époque on pouvait encore rire de presque tout", "Il faudrait un SAV pour 2020, le confinement ça rend les gens rageux", ont estimé les internautes, appelant à un retour de l'émission culte.

Pour l'heure, Aya Nakamura n'a pas encore réagi à la vidéo d'Omar Sy. Sa dernière publication concerne le titre estival Jolie Nana, certifié single de diamant avec 50 millions de streams.