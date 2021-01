Demain nous appartient : 10h de travail par jour, énormément de texte... le rythme effréné de tournage

Le monde de la fiction est décidément petit ! Sept ans après son départ de Plus belle la vie (France 3) pour devenir l'un des acteurs principaux de Section de recherches sur TF1, Franck Sémonin fête ses retrouvailles avec son ancienne collègue, Fabienne Carat, pour la saison 14 de la fiction, attendue le 28 janvier prochain. La comédienne a elle aussi récemment décidé de quitter le Mistral pour se lancer dans de nouvelles aventures. Elle espère ainsi pouvoir multiplier les projets, à l'instar de l'ex-interprète du commandant Nebout. Car en effet, en plus d'apparaître dans Section de recherches, il a été recruté dans Demain nous appartient il y a plusieurs semaines de cela.

"C'est assez fou de retrouver les réflexes de travail que j'avais dans Plus belle la vie : dix heures de travail par jour, des journées extrêmement chargées à tourner huit à neuf séquences. Et quand on rentre chez soi, il faut apprendre son texte pour le lendemain. Soit encore deux à trois heures de travail. Les méthodes sont très similaires entre Demain nous appartient et Plus belle la vie... sauf qu'entre temps, j'ai quasiment pris dix ans", a-t-il confié pour Télé 2 semaines.

Un regard sur ce type d'exercice que partage complètement Fabienne Carat lors de la même interview, laquelle reconnaît "un rythme effréné". C'est d'ailleurs ce rythme qui pousse parfois les comédiens à voguer vers d'autres horizons. "Quand on tourne une intrigue, c'est quasiment impossible de faire des trucs à côté. Après c'est formidable car ce que l'on partage avec le public est magnifique", rappelle Franck Sémonin. Mais si ce dernier a accepté de ré-adopter une cadence délirante, Fabienne Carat, elle, a d'autres ambitions. "Je ne crois pas que la production ait intérêt à faire venir des interprètes aussi identifiés que moi, même si je viens d'arrêter Plus belle la vie... Et j'avoue que, là tout de suite, je n'ai pas non plus une envie palpitante de retourner dans une quotidienne. Peut-être dans un ou deux ans... Pour le moment, j'ai surtout envie de travailler autrement."

La nouvelle saison de Sections de recherches avec Fabienne Carat et Franck Sémonin débute le 28 janvier 2021 sur TF1