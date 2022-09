Demain nous appartient : Une actrice fait son grand retour... dans un nouveau rôle !

Grande nouvelle pour les fidèles téléspectateurs de Demain nous appartient. Alexandra Naoum, qui interprétait Louise, revient dans le feuilleton. En effet, d'après les informations de nos confrères d'Allociné, elle sera de retour... mais de l'autre côté de la caméra !

La toute dernière apparition de Louise dans Demain nous appartient date du 16 mai dernier, lorsqu'elle avait été empoisonnée par Vanessa (campée par Victoire Dauxerre) alors qu'elle célébrait son mariage avec Bart (joué par Hector Langevin). D'ailleurs, Alexandra Naoum n'avait pas mal vécu la mort de son personnage. "Aude Thévenin m'en a parlé au cours d'un déjeuner, en janvier dernier. On sait tous que, dans une série quotidienne, aucun personnage n'est à l'abri d'une mort violente, avait-elle confié à nos confrères de Télé Poche. Je dois dire que j'étais contente de la façon dont c'était écrit. Quand on a une arche comme celle-là, il y a beaucoup de choses à explorer. Louise se montre sous une autre facette, plus dans l'émotion, plus vulnérable aussi. Alors certes, c'est une fin tragique mais Louise part avec panache. Elle s'éteint avec l'alliance au doigt."

Et elle s'est bel et bien éteinte ! Pas de retour de Louise dans la série mais d'Alexandra Naoum en qualité de... réalisatrice. "Alexandra est réalisatrice de courts métrages et c'est quelqu'un qu'on va faire venir en tant que réalisatrice sur Demain nous appartient", a annoncé la productrice Aude Thévenin lors d'une interview. De quoi ravir les collaborateurs ! "Alexandra est une nana géniale. Elle va revenir prochainement avec nous sur le tournage en tant que réalisatrice. C'est une super nouvelle, on est ravis, car elle nous manque. Je pense que c'est une décision de la production pour qu'on ne soit pas trop tristes et pas totalement séparés", ajoute ainsi Charlotte Gaccio, l'interprète d'Audrey Roussel.

Une manière pour Alexandra Naoum de renouer avec le feuilleton, elle qui avait quitté le show le coeur serré. Sur les réseaux sociaux, la comédienne avait en effet adressé un long message d'au revoir, prenant soin de remercier chacun de ses camarades. Quelques mois plus tard, la voilà de retour en plateau !