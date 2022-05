Demain nous appartient : Nouveau départ dans la série après "une mort violente"

La série Demain nous appartient a pris un tournant inattendu en début de semaine. Dans l'épisode diffusé sur TF1 lundi 16 mai 2022, le personnage de Louise a été tuée empoisonnée au cours de son mariage avec Bart. Un véritable bouleversement pour les fans. Cette mort marque ainsi forcément le départ de l'actrice Alexandra Naoum de la série, après un an et demi de bons et loyaux services.

Sur Instagram, la jolie brune n'a pas manqué de faire ses adieux proprement à travers des photos tirées de sa dernière scène tragique. "Une page se tourne ce soir, l'occasion pour moi d'exprimer ma reconnaissance après une année et demi aux côtés de ces équipes formidables", a-t-elle écrit avant de remercier l'ensemble de ses partenaires et tout particulièrement Hector Langevin avec qui elle a vécu une belle histoire d'amour de fiction.

Le comédien s'est d'ailleurs lui aussi saisi de son compte Instagram pour adresser une magnifique déclaration à Alexandra Naoum : "Tu as été une rencontre, une conseillère, une confidente, une partenaire, et un morceau de ma vie extraordinaire. Chaque moment de tournage, tous les deux, est maintenant gravé au fond de mon coeur et je sais (tu sais de quoi je parle) que ce n'est pas terminé. (...) Tu seras toujours mon premier mariage de fiction et surtout cette femme extraordinairement talentueuse à mes yeux. Le respect et l'admiration que je te porte n'ont d'égal que ta beauté et ta gentillesse. Tu manques terriblement à Bart. Je t'embrasse tendrement."