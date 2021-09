Hector Langevin (Demain nous appartient) : L'incroyable coup du destin grâce auquel il a intégré la série

Il y a des fois où le destin s'invite dans nos vies et c'est ce qui est arrivé à Hector Langevin, alias Bart Vallorta dans Demain nous appartient. Dans un podcast consacré à la célèbre série de TF1, repéré par Télé Loisirs, le jeune homme de 25 ans a raconté comment il a été pris pour passer le casting de la fiction. Et on peut dire qu'il a eu beaucoup de chance.

L'histoire de son arrivée dans Demain nous appartient "est un peu folle" comme il le dit car c'est au moment où il a failli tout abandonner qu'on est pratiquement venu le chercher. "À l'époque, j'étais au cours Florent [le fondateur de ce cours François Florent vient de mourir, NDLR], à Paris. Un matin de fin d'année, je ne me sentais pas bien dans mon cours, je me prenais un peu la tête avec mon prof et j'ai décidé de sortir de classe pour aller prendre l'air, j'ai croisé la directrice de casting, Léa Coquin, on a échangé des regards, et ensuite je suis allé m'asseoir avec ma casquette et ma capuche, sur le banc devant les cours, et pas de bonne humeur", raconte-t-il.

Enervé, limite boudeur, Hector Langevin a presque envisagé de tout plaquer. Mais, heureusement, Léa Coquin n'a rien voulu entendre. Il raconte : "Quelques minutes après, elle est venue me voir et m'a demandé si j'étais comédien. J'ai dit : 'Là, euh, non, j'ai plus envie.' Elle m'a regardé avec un sourire et m'a dit : 'D'accord, il me faut photos, vidéos, CV artistique, la totale.'" Quelques jours plus tard, il passait le casting et deux semaines après il était à Sète pour le tournage !

Comme le résume le bel acteur, il a eu "un gros coup de chance, bon endroit, bon moment".