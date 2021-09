Mort de François Florent, fondateur du Cours Florent

Les monde du cinéma, du théâtre, de l'acting à la française sont en deuil. François Florent, le fondateur du très prestigieux Cour Florent, est mort le lundi 27 septembre 2021. C'est son épouse, Kanee Florent, qui a confirmé cette triste nouvelle à l'AFP. Âgé de 84 ans, il se battait contre une longue maladie et s'éteint à l'hôpital Necker, dans le 15e arrondissement de Paris.

Ils sont nombreux à être passé par les bancs de son école. Créé en 1967, le Cours Florent est encore, aujourd'hui, l'une des meilleures voies d'entrée au Conservatoire ou d'accès direct au métier. De grands noms de notre paysage médiatique ont y ont fait leurs premières armes. Guillaume Gallienne, Francis Huster, Denis Podalydès, Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Clotilde Courau, Mathilde Seigner, Diane Kruger, Sandrine Kiberlain, Pierre Niney, Christophe Lambert, Jeanne Balibar, Alexandra Lamy, Charlotte de Turckheim, Gaspard Ulliel, Gérard Lanvin ou Audrey Tautou ne sont que quelques exemples parmi des centaines d'étudiants au talent fou, qui défilent chaque année dans l'établissement.

Né à Mulhouse en 1937, François Eichholtzer a changé de nom en venant vivre à Paris, en 1956. Il a étudié à l'Ecole nationale supérieur des arts et techniques du théâtre, puis a intégré le Conservatoire national supérieur d'art dramatique où il a rencontré René Simon, le fondateur du célèbre Cours Simon. Devenu professeur dans des conservatoires d'arrondissements, François Florent n'a jamais vraiment sauté le pas de devenir lui-même acteur. Sans grand regret - il a tout de même reçu l'insigne de Chevalier dans l'ordre de la légion d'honneur en 2005 ! "Je crois que ça a été mon destin, expliquait-il sur France Culture un peu plus tôt dans l'année. Et je crois que c'est un destin heureux. Je ne suis pas un comédien qui a renoncé à être comédien. Je suis un acteur qui a fait ses classes dans les plus grandes écoles françaises et qui a compris que son épanouissement véritable serait de donner la lumière aux autres..."