Hector Langevin (Demain nous appartient) confiné avec un autre acteur du show

Sans Demain nous appartient, les téléspectateurs sont en manque d'histoires croustillantes, d'intrigues, de mystères. Pour certains comédiens, en revanche, le confinement s'est transformé en véritable scénario de comédie fraternelle. Au moment où le gouvernement a décidé que les Français ne sortiraient plus de chez eux et ne parcourraient plus de longues distances, Hector Langevin – qui incarne Bart Vallorta sur TF1 – était en vacances avec l'un de ses petits camarades de jeu.

Comme on l'apprend dans le magazine Télé Star, le jeune homme de 23 ans avait loué une maison en Provence-Alpes-Côte d'Azur – sa région d'origine – avec un autre étudiant du lycée Paul-Valéry : Grégoire Champion, alias Timothée Brunet. Ils ont donc passé un mois entier ensemble avant que l'un ne retourne sur Sète et l'autre ne rejoigne la capitale. "J'ai adoré cette parenthèse à Aix-en-Provence, confie Hector Langevin. On est maintenant comme des frères." Grégoire Champion, quant à lui, n'a qu'une envie, celle de reprendre les tournages. Mais on s'en doute, la pandémie du coronavirus ne facilite pas les choses.