Fabienne Carat quitte Plus belle la vie : "J'ai décidé de dire au revoir au personnage de Samia"

C'est un rebondissement auquel personne ne s'attendait : Fabienne Carat a annoncé son départ de Plus belle la vie ! L'incontournable Samia Nassri, présente dans la fiction de France 3 depuis 2005, refermera prochainement ce long chapitre de sa vie, une fois l'intrigue dans laquelle elle sera plongée à la fin du mois de novembre touchera à sa fin.

"Ce sera ma dernière histoire car j'ai décidé de dire au revoir au personnage de Samia", a-t-elle révélé dans les pages du magazine Télé Star. Malgré l'amour qu'elle porte à son rôle, la comédienne explique ressentir "le besoin de grandir seule et de la quitter". Un changement de cap difficile à prendre au bout de quinze années passées au Mistral qui a pourtant sonné comme une évidence, notamment en raison de son désir de voir ailleurs. "On devient aussi comédienne pour incarner un maximum de personnages et il y a eu des moments où j'ai eu envie d'en interpréter d'autres. Ce que je fais mais de façon modérée car la série est très chronophage et les gens imaginent qu'on ne sera jamais disponible pour un nouveau projet."

La porte reste ouverte

Ainsi, depuis le "début de l'année", Fabienne Carat a annoncé la nouvelle aux producteurs de Plus belle la vie et, forcément, celle-ci a été dure à encaisser. Ces derniers ont d'ailleurs tenté de la retenir, en vain. "Ils sont revenus vers moi à plusieurs reprises pour me demander si ma décision était définitive", explique Fabienne Carat qui sait qu'elle est arrivée "au bout de l'aventure". "J'ai juste pris la décision d'assumer ce que je ressentais, avec courage et conviction." Mais on le sait, rien n'est jamais terminé avec Plus belle la vie et Fabienne Carat n'exclut pas l'idée de revenir. "Disons que tout va bien se terminer pour Samia et que, tant qu'elle n'est pas morte, la porte reste ouverte. Mais Fabienne, elle reprend sa vie d'artiste !", a-t-elle déclaré.

Reste désormais à faire avaler la pilule aux fans du show, très attachés à Samia. Une situation "déstabilisante" pour la comédienne qui croit cependant en leur bonne compréhension. "Un lien encore plus vrai va se poursuivre car je promets à tous ceux qui voudront me suivre que je continuerai à leur raconter des histoires en tant qu'interprète, que ce soit à travers des rôles, des chansons, des livres ou des spectacles. Je serai toujours là pour eux."

Et des projets, Fabienne Carat n'en manquent pas. Elle espère pouvoir sortir le DVD de son spectacle L'amour est dans le prêt à la fin de l'année mais aussi travailler sur son prochain album. En outre, elle est annoncée au casting de la prochaine saison de Section de Recherches sur TF1 attendue en 2021. "À 40 ans, je veux vivre ma vie pleinement", conclut-elle.

L'interview de Fabienne Carat est à retrouver en intégralité dans le nouveau numéro de Télé Star