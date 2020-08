Plus belle la vie : Trois personnages quittent la série

Ça repart et ça revient... Dans Plus belle la vie, aucun acteur n'est à l'abri de voir son personnage disparaître de la fiction de France 3. Si certains ont réussi à opérer leur grand retour au Mistral, d'autres n'ont pas toujours cette chance. Et à la rentrée, les téléspectateurs devront accepter les départs de trois comédiens pourtant devenus incontournables dans les dernières intrigues. Nos confrères d'Allo Ciné ont pu le confirmer mardi 25 août 2020.

C'est d'abord le personnage de Clément Bommel, interprété par David Marchal, qui va faire ses adieux. Toujours très remué par la relation entre son lycéen de fils Théo et son ex Coralie, il ne parviendra pas à leur pardonner leur trahison. Décidé à tourner la page, il décide alors de quitter Marseille pour possiblement s'établir à Paris.

L'heure du grand changement a également sonné pour deux adolescents, à savoir Tom et Antoine. Respectivement interprétés par Enola Righi et Sam Chemoul, ils opteront également pour la capitale pour le début de leur nouvelle vie. En effet, fraîchement diplômés et après s'être interrogés sur leur avenir, Paris s'est imposée à eux. Antoine est particulièrement séduit par l'idée de débarquer dans une ville où personne ne le connaît et où il pourra finir sa transition plus sereinement. Né dans le corps d'une fille prénommée Clara, il s'était rapidement revendiqué transgenre, choisissant le prénom Antoine. Il avait par la suite entamé un long processus de transition hormonale, toujours avec le soutien de sa famille.

Du côté de Tom, c'est le théâtre qui le pousse à quitter Marseille, lui qui estime avoir plus de chance de percer à Paris. Tom était lui aussi devenu un personnage central depuis son coming out l'été dernier et sa romance tumultueuse avec Luis.

Trois départs qui seront un crève-coeur pour les fans de la fiction mais, pour la production, ils se sont faits naturellement. "Le départ de ces trois comédiens est essentiellement lié au scénario et à l'évolution de leur personnage", a confié France 3 à Allo Ciné avant d'ajouter : "La vie des séries quotidiennes est rythmée par des départs prévisibles pour les jeunes car ils marquent la fin d'un cycle lié aux études, et concernant les autres personnages, ces départs sont liés à un tournant personnel et à la poursuite d'un destin à ce moment-là en dehors de Marseille."

Pour pallier leur absence, de nouveaux personnages vont débarquer, ceux de Héléna Horn, jouée par une ancienne Miss, Laurianne Gilliéron, mais aussi Chris (Jonathan Caillat).