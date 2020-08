Plus belle la vie : Une ex-Miss rejoint le casting

Une nouvelle recrue rejoint le casting de Plus belle la vie. Lundi 24 août 2020, le compte Instagram officiel de la célèbre série de France 3 a annoncé l'arrivée de Lauriane Gilliéron au Mistral. L'actrice de 36 ans incarne Helena Horn, une grande architecte qui vient à Marseille pour un projet de construction. Un nouveau rôle pour la belle qui a une carrière déjà bien remplie !

Avant de rejoindre Fabienne Carat, Laurent Kérusoré ou encore Rebecca Hampton le temps de quelques épisodes, Lauriane Gilliéron s'était lancée dans le mannequinat à l'âge de 17 ans... et elle a même été Miss ! La belle, née à Lausanne, a été élue Miss Suisse le 17 septembre 2005. Un premier sacre qui lui a donné envie de voir plus loin puisqu'elle s'est présentée l'année suivante au concours de Miss Univers. Et sa beauté en a séduit plus d'un puisque Lauriane Gilliéron s'est classée troisième, la meilleure place qu'une Suissesse ait pu avoir dans toute l'histoire.

Cette première expérience télévisée a été suivie par bien d'autres, dans un autre registre. En effet, la jeune femme a poursuivi sa carrière dans la comédie. Lauriane Gilliéron a étudié au Lee Strasberg Theatre Institute de New York et Hollywood afin de devenir comédienne. Elle a ainsi joué dans Stand up Guys en 2012, film dans lequel elle donne la réplique à Al Pacino. Mais ce n'est pas tout. Côté séries, elle a été aperçue dans Psych, Castle et même Amour, Gloire et Beauté entre 2011 et 2016.

Mais celle qui a fait beaucoup de danse latino-américaine n'est pas la première Miss à rejoindre Plus belle la vie. Kleofina Pnishi, élue Miss Provence 2017 et qui avait tenté de remporter la couronne de Miss France 2018 – élection dont était finalement ressortie gagnante la jolie Maëva Coucke –, a elle aussi fait une apparition dans le feuilleton. Après cette apparition, la jolie brune était passée sur M6. En 2019, Kleofina a participé à Pékin Express en binôme avec sa camarade Julia Sidi-Atman, Miss Provence-Alpes-Côte d'Azur 2017.

Rendez-vous à 20h20 sur France 3 du lundi au vendredi afin de suivre Plus belle la vie.