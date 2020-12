Fabienne Carat quitte Plus belle la vie et s'explique : "Je n'ai rien décidé..."

En octobre dernier, Fabienne Carat créait la surprise en annonçant son départ de Plus belle la vie. La comédienne a incarné Samia Nassri durant quinze ans au Mistral. Ce mardi 8 décembre 2020, deux mois après avoir indiqué quitter le feuilleton, la jolie brune de 41 ans explique les raisons de ce choix auprès de nos confrères de Nous Deux.

"Je n'ai rien décidé, lance Fabienne Carat. J'ai assumé une envie que je ressentais profondément. Je suis quelqu'un d'instinctif." Mais l'idée de quitter Plus belle la vie lui avait déjà traversé l'esprit en 2016, après sa participation à Danse avec les stars sur TF1. "La production du feuilleton m'avait convaincue de rester, se souvient-elle. J'avais encore peur de lâcher le rôle de Samia, qui m'apportait tant. J'ai toujours été consciente de la chance que j'avais de travailler. J'avais connu des années difficiles et avoir un scénario entre les mains, ça tenait du rêve. Mais, cette fois, cette envie est devenue très profonde."

Aujourd'hui, la comédienne estime sa situation "galvanisante et excitante". "Je sais que c'est une bonne décision. Je vis une année importante, la fin d'un cycle et le début d'un autre, lance-t-elle. J'éprouve le même sentiment de nouveauté que lorsque j'ai quitté le lycée hôtelier de Biarritz, il y a vingt ans, pour monter à Paris. Il y avait alors beaucoup de facteurs inconnus. Aujourd'hui, l'avantage, c'est que je ne repars pas de zéro. C'est chouette et je me sens pleine de vitalité."

Fabienne Carat pleine de projets après Plus belle la vie

Fabienne Carat assure qu'elle ne va pas abandonner ses fans. "Je vais encore communiquer avec eux", confie-t-elle. Et d'évoquer l'avenir de Samia Nassri dans Plus belle la vie : "La production a réussi à imaginer pour Samia une évolution qui lui ressemble et, surtout, qui ne déçoit pas le public. C'était essentiel pour moi."

Après l'aventure PBLV, elle sera prochainement à l'écran dans Section de Recherches (TF1). Fabienne Carat a également publié Danse avec la vie..., son livre autobiographique en mai dernier, et travaille sur des chansons pour un nouvel album. "J'ai écrit un long-métrage, mais je dois le peaufiner. J'aimerais aussi faire du théâtre, même si c'est épuisant. Pourquoi pas une pièce de boulevard dans un beau théâtre ? Surtout maintenant que je vais me poser à Paris", lâche celle qui a quitté Marseille pour la capitale, où elle vit avec sa soeur, le mari de cette dernière et leur fille.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Nous Deux, en kiosques ce mardi 8 décembre 2020.