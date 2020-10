Fabienne Carat annonce son départ de Plus belle la vie

Les fans de Plus belle la vie risquent d'avoir un choc. Fabienne Carat a décidé de quitter la fiction de France 3 après quinze ans de bons et loyaux services dans la peau de Samia Nassri. C'est auprès de Télé Star que la comédienne a fait ces révélations inattendues.

"J'interprète le personnage de Samia Nassri depuis 2005. Je l'ai beaucoup aimée, on s'est beaucoup apporté, mais aujourd'hui, je ressens le besoin de grandir seule et de la quitter", a annoncé la belle brune de 41 ans à nos confrères.

La nouvelle est d'autant plus étonnante que le personnage de Samia s'apprête à revenir en force dans Plus belle la vie, avec une intrigue qui lui sera consacrée. De plus, Fabienne Carat racontait en mars qu'elle n'avait pas l'intention de quitter la série qui l'a révélée au grand public. "Pour l'instant, c'est trop tôt. Tant que ce qu'on me propose sur France 3 et que les plannings le permettent, je resterai."

Quinze ans dans la peau de Samia Nassri

Finalement, la comédienne de 40 ans a changé d'avis. Comme Laetitia Milot avant elle à l'époque de son départ en 2016, son absence risque de bouleverser les téléspectateurs qui la suivent depuis 2005. Au départ présentée comme une délinquante, le rôle de Samia a évolué radicalement, passant de policière à coach sportive jusqu'à même s'intéresser à la politique. Sans oublier ses histoires d'amour bien sûr, et plus particulièrement celle avec Jean-Paul Boher (incarné par Stéphane Hénon), avec qui elle forme un couple emblématique.

Mais depuis quelques temps, Fabienne Carat aspire à d'autres projets. Elle a notamment participé au tournage de la prochaine saison de Section de Recherches (TF1). Elle a aussi publié son premier livre en mai dernier, Danse avec la vie... Un ouvrage autobiographique dans lequel elle évoque toutes les grandes étapes de sa vie, bonnes comme mauvaises. "J'ai vécu des choses compliquées qui m'ont abîmée assez jeune et il a fallu que je me reconstruise", nous avait-elle confié lors d'une interview. Actrice, écrivaine et... chanteuse ! Fabienne Carat travaille également sur la sortie d'un album. "J'espère pouvoir le sortir pour la fin d'année. En tout cas, ça avance et je suis contente de ce que je raconte, c'est assez chouette", se réjouissait-elle pour nous. L'aventure de Samia touche peut-être donc à sa fin mais celle de Fabienne Carat, elle, réserve encore pleins de surprises !