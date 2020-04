Confinement : Fabienne Carat dévoile un clip tourné en d'étranges circonstances

Éprouvée par la vie

Fabienne Carat a décidément des projets plein la tête. Outre les aventures musicales et les calendriers sensuels, la comédienne s'apprête à sortir un livre le 20 mai 2020 intitulé Danse avec la vie – si le lancement n'est pas repoussé à cause du coronavirus. Avant que l'épreuve du confinement ne frappe à sa porte, elle survivait déjà à de terribles événements. "J'ai traversé tellement de choses dures ces derniers temps, dévoilait-elle à Purepeople. Chaque épreuve est un cadeau qui nous permet d'avancer. Je ne veux pas me plaindre, juste raconter. J'ai vécu des choses compliquées qui m'ont abîmée assez jeune et il a fallu que je me reconstruise." Voilà sans doute pourquoi elle parvient à vivre les choses avec autant de recul...