Fabienne Carat prête à quitter Plus belle la vie ? Elle répond (EXCLU)

Fabienne Carat, est l'une des stars incontestées de Plus belle la vie (France 3). Cela ne l'empêche pas de tourner pour d'autres chaînes comme TF1. La jolie brune sera bientôt dans Section de recherches (une diffusion serait prévue pour le 30 avril) où elle incarnera Jeanne Lorieux. Un nouveau rôle fort qui pourrait lui donner envie de quitter le Mistral ? Elle répond à Purepeople.

Comment avez-vous été accueillie dans l'équipe ?

Extrêmement bien ! J'avais la chance de connaître Franck avant et un peu Xavier aussi, car j'ai été guest dans Section de recherches en 2014. Et c'est Xavier Deluc lui-même qui m'a fait passer les essais. J'avais l'impression d'être en phase finale d'un gros casting. Et quand je suis arrivée, j'ai été accueillie à bras ouverts par les équipes. On m'a traitée avec beaucoup de gentillesse, de respect et d'amour. Ils étaient expressifs sur leur désir de m'avoir. Je ne suis pas forcément habituée à tant de gentillesse, donc ça m'a touchée. J'étais à l'aise, vraiment.

Comment se sont déroulées les retrouvailles avec Franck Sémonin, qui incarnait Patrick Nebout dans Plus belle la vie ?

Franck était très content que j'arrive, très gentil évidemment. Il aurait pu être un peu frileux que je vienne un peu dans son univers, mais pas du tout. Il a aussi été très surpris que j'incarne un personnage très différent de Samia de Plus belle la vie.

Vous incarnez également Samia dans Plus belle la vie, comment gérez-vous les tournages ?

J'ai témoigné à la production que je pouvais faire les deux de par le fait que ce ne soit pas très loin, que j'ai une voiture, que je ne ferai que ces deux tournages et rien d'autre. J'ai une hygiène de vie assez saine. Du fait que je sois complètement disponible et sérieuse, ça s'est fait. Ils avaient peur que je parte complètement - autant que Section de recherches avait peur que je ne signe pas. C'était mignon des deux côtés, c'était rigolo. Personne ne m'a virée pour l'instant (rires). Après ils ont communiqué aussi entre eux les plannings pour que je puisse faire les deux. Mais à ce moment-là, Plus belle la vie était léger, je ne tournais pas beaucoup. C'est tombé à une période où c'était facile, faisable.

Vous étiez moins présente dans Plus belle la vie lorsque vous tourniez Section de recherches... Envisagez-vous un départ de France 3 pour TF1 ?

Pour l'instant, c'est trop tôt. Tant que ce qu'on me propose sur France 3 et que les plannings le permettent, je resterai.

Quelle différence voyez-vous entre Samia de Plus belle la vie et Jeanne Lorieux ?

Déjà, avec Samia, je laisse filer mon accent du Sud. C'est quelqu'un de très entier, assez vivante, brut de décoffrage même si elle s'est un petit peu civilisée. Jeanne Lorieux est au début très figée, empreinte de tous ses secrets, ses marasmes intérieurs. Elle apparaît mystérieuse, froide, elle se moque totalement de ce que les gens pensent. Elle n'est pas dans la séduction. Elle est vraiment préoccupée par ses motivations personnelles.

Selon vous, qu'est-ce qui fait le succès de la série ?

Le personnage de Xavier représente un pilier. Les gens s'identifient, ils sont attachés à lui. Il est très solaire, il a ce côté porteur de la série. Il est très protecteur, il veille au grain. Je pense que ce duo avec Franck est important. Bien sûr, il y a aussi les intrigues, un suspense, les affaires. C'est un peu comme un jeu de piste avec des petites bribes d'aération avec les histoires personnelles des protagonistes.

Vous aviez confié préparer un album, pouvez-vous nous en dire plus ?

Je suis en train d'enregistrer des chansons. Ce sont des textes qui me parlent, écrits par Tom Ace. Le deuxième titre sortira peut-être fin mars, il est prêt [l'interview a été réalisée avant que ne soient prises, en France, les mesures de confinement obligatoires, NDLR]. Pour ce qui est de l'album, par contre, je n'ai pas du tout de date, j'espère pouvoir le sortir pour la fin d'année. En tout cas, ça avance et je suis contente de ce que je raconte, c'est assez chouette.

Vous sortez le 20 mai 2020 votre livre Danse avec la vie...

À la base j'avais vraiment envie d'écrire, comme dans un journal intime. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas temps. J'ai rencontré de belles personnes par hasard et, de fil en aiguille, j'ai noué des liens avec la journaliste Isabelle Dhombres, puis tout s'est fait très vite avec l'éditeur Michel Lafon. C'est arrivé pile au bon moment, j'allais avoir 40 ans. Avec le peu de recul que j'ai, je peux dire que je me sens libre et hyper forte. J'ai traversé tellement de choses dures ces derniers temps, chaque épreuve est un cadeau qui nous permet d'avancer. Je ne veux pas me plaindre, juste raconter. J'ai vécu des choses compliquées qui m'ont abîmée assez jeune et il a fallu que je me reconstruise. Ça a mis très très très longtemps. Il a fallu plus de vingt ans pour que je retrouve confiance en moi.

