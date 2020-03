Xavier Deluc : Drogue, alcool, "j'ai voulu jouer les durs, j'en ai payé le prix"

Depuis quatorze ans, Xavier Deluc interprète le capitaine Martin Bernier dans Section de recherches, série à succès de TF1. À l'occasion de la diffusion prochaine de la saison 14 du feuilleton, l'acteur qui fêtera ses 62 ans le 18 mars 2020 a accordé une interview à Purepeople.com au cours de laquelle il a évoqué son passé tumultueux.

Bien avant de donner la réplique à Franck Sémonin dans Section de recherches, Xavier Deluc a sombré. Des années durant, il naviguait entre drogue et alcool. Un cocktail explosif qui aurait pu lui être fatal. Fort heureusement, l'acteur a su sortir la tête de l'eau. "Un beau jour, j'étais en balade à cheval en Afrique du Sud et j'ai décidé de tout arrêter. Je me suis levé le matin avec cette idée en tête. Et j'ai tout arrêté du jour au lendemain", nous a-t-il déclaré.

J'ai risqué ma vie

Avant cette prise de conscience, Xavier Deluc avait "presque touché le fond du fond". "Je me suis fait peur tout seul, s'est-il souvenu. J'aurais préféré que ça ne se passe pas comme ça... J'ai essayé de jouer les durs, j'en ai payé le prix. J'ai risqué ma vie, mais j'ai eu le courage de vouloir m'en sortir."

Une addiction pour la drogue et l'alcool qui ne datait pas d'hier. "Avant j'étais musicien. Je faisais du rock en province et je prenais de la drogue à l'époque déjà. C'est un truc de lycéen, regrette-t-il. Alors, est-ce que la pression, l'angoisse liée au métier d'acteur ont accéléré les choses ? Peut-être..." Et de déplorer : "J'avais déjà cette fibre autodestructrice. Je n'étais pas non plus toxicomane, mais plus ça allait, moins c'était drôle." Aujourd'hui, Xavier Deluc a laissé ses démons derrière lui.

