Fabienne Carat rousse, blonde, brune : l'actrice très mutine pour son calendrier

Elle s'apprête encore à rendre votre vie plus belle ! Fabienne Carat, aka Samia Nassri quotidiennement sur France 3, vient de changer de look. Mais attention, ce n'est pas par envie de fantaisie ni de nouveauté ! Marraine de la soirée "À Claudine", à l'occasion d'Octobre rose, la comédienne de 40 ans s'est lancé un défi superbe : celui de prendre la pose pour illustrer les douze mois d'un calendrier caritatif. Car les fonds récoltés ne termineront pas dans sa poche, mais dans celle de l'association RoseUp – qui accompagne, informe et défend les droits des femmes touchées par le cancer pendant et après la maladie. L'année 2020 s'annonce bien prometteuse.



Votre mur sera bientôt recouvert de clichés de la belle Fabienne Carat sur papier glacé. Blonde, brune, rousse, elle est passée par toutes les couleurs et a revêtu des tenues de circonstances : fermière sexy en octobre, chauffeuse autoroutière en avril ou encore en rockeuse de diamants pour les températures hivernales du mois de février. Pour vous procurer le résultat de cette collaboration, vous pouvez participer rapidement à la cagnotte Leetchi liée à la sortie du calendrier. Pourquoi se priver ? C'est pour la bonne cause !