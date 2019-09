Fabienne Carat : "Les comédiens de Plus belle la vie étaient méprisés"

Interviewée par Télé Star, Fabienne Carat (40 ans) se livre sur la série emblématique de France 3 : Plus belle la vie. Elle indique qu'à ses débuts dans la série en 2005, les comédiens n'étaient pas du tout considérés dans le milieu de la télévision. Elle raconte : "Il y a quelques années, les comédiens de Plus belle la vie étaient quasiment méprisés. Aujourd'hui, on nous considère." Après 14 saisons, l'actrice (qui incarne Samia dans la série) a acquis une vraie notoriété et est désormais reconnue comme l'une des actrices les plus populaires du petit écran. "Le métier a réalisé qu'il fallait être sacrément concentré pour enchaîner les séquences comme on le fait chaque jour. Quand on arrive sur un plateau, on est des machines de guerre." déclare-t-elle au magazine.

En plein tournage pour Section de recherches

Repérée par les producteurs de TF1 pour la série Section de recherches, Fabienne Carat va incarner dans la prochaine saison le rôle de Jeanne Lorieux, commandant de gendarmerie, aux côtés de Xavier Deluc et Franck Sémonin. Pour autant, la comédienne ne compte pas renoncer à la série qui l'a fait connaître au grand public (Plus belle la vie). Elle confie : "Je n'ai pas envie de choisir. je suis prête à faire les deux si on m'y autorise."

Une bosseuse acharnée qui a fêté ses 40 ans cet été. Un cap "compliqué et formidable" pour cette artiste qui a réussi à réaliser ses rêves : "jouer, chanter, danser". Actrice populaire à la télévision, Fabienne a écrit et joué seule en scène "L'amour est dans le prêt ?". Elle a participé à l'émission Danse avec les stars saison 6 avec Julien Brugel. Côté musique, elle s'apprête à sortir un nouvel album qui "devrait sortir d'ici la fin de l'année" en collaboration avec Sophie Depooter. Une chose est sûre, la consécration n'est plus très loin.

