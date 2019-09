Plus belle la vie – Coralie Audret critiquée : "C'est totalement subjectif"

Coralie Audret a fait ses premiers pas dans la série Plus belle la vie (France 3). Celle qui remplace Sara Mortensen, récemment virée, n'a vraisemblablement pas fait l'unanimité. Mais il en faut plus pour déstabiliser l'actrice.

Interrogée par nos confrères de Puremédias.com, Coralie Audret a répondu aux critiques qu'elle a essuyées lorsque France 3 a mis en ligne il y a quelques jours une de ses premières scènes en avant-première. "Je suis détachée dans le sens où je sais qu'il s'agit de réactions à chaud, dans l'émotion. Leur réaction n'est pas objective, c'est totalement subjectif, donc je ne peux pas me sentir atteinte par ça. Au fond, ils ne parlent ni de moi, ni de Sara. Ils parlent d'eux et de leur attachement à la série et à la manière dont ils voient les choses. Cela ne doit pas nous atteindre au premier degré", a-t-elle déclaré.

C'est bien connu, il faut parfois du temps aux téléspectateurs pour accepter un comédien. Coralie Audret le sait et fait "confiance au temps, aux histoires qu'ils vont voir se dérouler devant eux et puis ça va se faire tranquillement". "Je n'ai pas d'inquiétudes là-dessus. J'ai déjà rencontré quelques fans lors des tournages à l'extérieur. Ils ont été adorables et accueillants", poursuit-elle.

Celle qui a repris le rôle de Coralie Blain met donc un peu temps à se faire accepter de certains, mais sur le plateau de tournage, elle est en terrain conquis puisque plusieurs comédiennes sont des amies à elle : "Il se trouve que Sara est une amie de longue date, une comédienne que j'admire beaucoup. (...) Et Delphine Rollin, qui joue le rôle de Delphine, un personnage qui n'apprécie pas Coralie dans la série, est une amie d'avant également."