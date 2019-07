Fabienne Carat : "Il est difficile de voir son visage vieillir"

Être une personnalité publique n'est pas toujours simple. Elles sont souvent soumises aux diktats de la beauté et se mettent donc une pression monstre quand cela leur importe. De son côté, Fabienne Carat ne cache pas qu'il est "difficile de voir son visage vieillir". Mais l'actrice de Plus belle la vie, âgée de 39 ans, essaie de relativiser comme elle l'a confié lors d'une interview pour Ici Paris.

"En même temps, cela ouvre le champ des possibles à d'autres personnages. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec la chirurgie esthétique. Moi, je n'ose pas passer le cap, j'aurais peur de brouiller les pistes sur qui je suis. Je préfère appliquer un peu plus de crème sur les signes du temps qui pointent le bout de leur nez", a expliqué la belle brune. Cette dernière met un point d'honneur à prendre soin d'elle. Selon elle, "au fil du temps, la beauté extérieure devient le reflet de ce que l'on est et de ce que l'on a vécu".

Fabienne Carat essaie donc de rester belle à l'intérieur, pour que ça se voie à l'extérieur (comme pour les yaourts Activia !). À cause de son métier, l'interprète de Samia fait davantage attention à son physique. Elle met un point d'honneur à faire beaucoup de sport et à avoir une bonne hygiène de vie. Si elle s'assume, la partenaire de Stéphane Hénon ne cache pas qu'il y a un détail physique qu'elle souhaiterait changer si cela était possible : "J'aimerais être un peu plus grande. Parfois, on a envie de tout changer, mais comme ce n'est pas possible, le mieux, c'est d'apprendre à s'accepter et d'essayer de se mettre en valeur. Le temps qui passe est un peu cruel, mais avec le sport et l'hygiène de vie, on peut en atténuer ses effets."