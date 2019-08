Fabienne Carat en bikini : l'actrice dévoile un nouveau projet très surprenant !

La vie a rarement été plus belle que ça pour Fabienne Carat ! En pleine pause estivale bien méritée, la jolie actrice de la série star de France 3 a profité d'une chaude après-midi à la piscine, dimanche 11 août 2019. Et histoire de garder l'intégralité de ses followers au garde à vous, le commissaire Samia Nasri a dégainé une photographie particulièrement torride : on l'aperçoit lascive, se prélassant au bord de l'eau bleue vibrante, protégée de simples lunettes de soleil et d'un petit maillot de bain deux-pièces.

C'est avec un brin de mystère que Fabienne Carat a ajouté une pincée d'épices à ce cliché prometteur. "Regarde la louve qui se bat même la tête à l'envers...", inscrit l'héroïne de Plus Belle la Vie en légende de sa publication, sur son compte Instagram. Pour accompagner cette citation, elle a malicieusement choisi des émojis musicaux ainsi que la mention "prochainement". Serait-ce là le signe d'un nouveau projet musical ?