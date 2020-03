Plus belle la vie face au coronavirus : le tournage s'arrête

La propagation du coronavirus continue d'avoir des conséquences sur la vie quotidienne. Du côté des tournages notamment, nombreuses sont les productions de séries ou d'émissions à avoir pris la décision de ne plus travailler jusqu'à nouvel ordre. Les tournages de Demain nous appartient (TF1), Un si grand soleil (France 2), Les Mystères de l'amour (TMC), de Love Island ou de C'est que de la télé (C8) ont été stoppés. Plus belle la vie sera aussi prochainement à l'arrêt.

En story Instagram, l'actrice Fabienne Carat (qui interprète Samia) a précisé que ce lundi 16 mars, ils avaient tourné des pastilles qui seront diffusées sur France 3 "pour vous expliquer tous les gestes simples à faire". "Et demain, on a dernier jour de tournage en extérieur avant une longue longue interruption", a ajouté la belle brune de 40 ans.

De son côté, Élodie Varlet a partagé une photo de Fabienne Carat et elle dans les loges. "Dernier jour. On boucle et on se confine", a écrit l'interprète d'Estelle en légende de sa publication. De son côté, Stéphane Henon a publié une vidéo de lui et de certains de ses collègues portant un masque, en plein tournage.