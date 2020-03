Plus belle la vie et le coronavirus : les scénaristes l'avaient vu venir

Dès le 12 mars prochain, une nouvelle intrigue débutera dans la célèbre série Plus belle la vie (France 3). Celle-ci sera consacrée à un mystérieux virus venu d'Asie qui prendra d'assaut le Mistral. Il s'agit d'une drôle de coïncidence puisque le monde entier est actuellement inquiété par le coronavirus. Nos confrères du Parisien ont contacté les producteurs et scénaristes de la fiction pour en savoir plus. Et d'après eux, cette idée aurait émergé il y a un an, bien avant donc l'arrivée de l'épidémie. C'est Vincent Germain qui en est à l'origine, un nouvel auteur et ancien kinésithérapeute. "Sa proposition débouche sur un scénario écrit par une dizaine d'auteurs à l'automne dernier, dont le tournage a démarré mi-janvier", précise le quotidien.

Pour mener à bien cette nouvelle histoire qui s'annonce prenante, la production de Plus belle la vie n'a pas fait les choses à moitié. "Un décor spectaculaire a été créé exprès au sein de l'hôpital. L'équipe décoration a pris contact avec des médecins pour être conseillée sur le dispositif de la quarantaine. Et nous avons demandé l'avis d'un épidémiologiste sur le protocole de soins à mettre en place", explique Christophe Louis, responsable de programme au groupe France Télévisions. De son côté, Pierre Monjanel, le directeur de collection qui supervise l'écriture de la série, promet que les épisodes ne seront "pas angoissants malgré une tension dramatique".

De plus, toute l'équipe de Plus belle la vie est d'accord pour dire qu'elle n'a jamais tapé aussi juste sur l'actualité. "On aime être en phase avec l'époque, mais là, on se fait rattraper par l'actualité...", juge Sophie Gigon, directrice des fictions de journée à France Télévisions. Et de poursuivre : "Cela nous met dans une situation complexe, ce n'était pas l'intention de départ. On ne voulait pas être racoleur. Si on avait su qu'un virus allait arriver, je ne suis pas sûre que nous l'aurions traité, car on ne maîtrise pas l'évolution de la réalité. On surveille ces épisodes comme du lait sur le feu, pour voir si on ne fait pas de contresens. C'est exceptionnel." Des épisodes à retrouver dès le 12 mars prochain donc...