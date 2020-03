Fabienne Carat : Ses fesses à l'origine du couple Samia et Boher

C'est l'un des couples emblématiques de la série Plus belle la vie, et pourtant, l'histoire entre Samia Nassri et Jean-Paul Boher aurait pu ne jamais voir le jour. C'est ce que révèle Fabienne Carat dans son ouvrage autobiographique Danse avec la vie. En plus de revenir sur ses débuts marqués par du harcèlement, la comédienne de 40 ans évoque sa folle aventure dans la célèbre fiction de France 3. L'occasion d'apprendre notamment que son personnage n'aurait dû apparaître que six semaines à l'écran, mais surtout qu'il n'était pas prévu qu'il tombe dans les bras du policier raciste incarné par Stéphane Hénon.

"Après avoir été les meilleurs ennemis de saison en saison, Samia et Jean-Paul deviennent collègues, mari et femme, et enfin parents d'une adorable Lucie. Chacune de nos retrouvailles ou de nos séparations soulève des torrents de réactions de la part des fans. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est Stéphane qui a inspiré notre histoire d'amour à la production", écrit-elle dans un extrait que sont procurés nos confrères de Télé Loisirs.

En effet, à en croire Fabienne Carat, son partenaire de jeu aurait fait basculer la balance du côté des scénaristes le jour où il s'est fait prendre en train de reluquer ses fesses. "Un jour, lors d'une séquence au commissariat, il a laissé traîner un regard appuyé sur mes fesses. L'imagination des auteurs a fait le reste ! Bien sûr, Stéphane ne se doutait pas que ce coup d'oeil improvisé donnerait naissance à l'un des couples les plus emblématiques de Plus belle la vie !" Une anecdote qui ne manquera pas d'amuser les futurs lecteurs du livre de Fabienne Carat. Ces derniers devront toutefois se montrer patients puisque sa sortie a été reportée au 20 mai prochain en raison de l'épidémie de coronavirus...