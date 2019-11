Stéphane Hénon dévoile une amusante photo de son fils

Stéphane Hénon est un papa comblé. L'interprète de Jean-Paul Boher dans Plus belle la vie (France 3) a une fille prénommée Tina (18 ans, née d'une précédente union) et deux fils avec sa compagne actuelle, Isabelle : Milo (né en 2012) et son petit dernier, né durant l'été 2016 (et dont on ignore le prénom). Son second fils lui a d'ailleurs offert un moment assez amusant le 5 novembre 2019.

Sur Instagram, Stéphane Hénon a publié une photo du benjamin, le nez dans le réfrigérateur. "#quandtonfilschercheamanger #famille #dîner #bonheur", a-t-il légendé son cliché. Amusés, ses abonnés n'ont pas hésité à poster des commentaires. Sa collègue Cécilia Hornus (Blanche) a par exemple écrit : "Tu ne lui fais pas à manger ????"