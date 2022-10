Demain nous appartient : Une actrice menacée de mort et de viol, son témoignage glaçant

Son visage est désormais bien connu des téléspectateurs. Après un passage dans la série Munch sur TF1 puis dans le feuilleton Tropiques criminels sur France 2, Louise Marion a intégré le casting de Demain nous appartient sur la Une. Elle y incarne depuis l'été 2021 la jeune Angie, une élève aux idées engagées et militant pour différentes causes. Son personnage ne fait pas l'unanimité auprès de certains téléspectateurs. Et ces derniers s'agacent contre l'actrice ! Au micro de Guillaume Genton dans le Morning sans filtre, la matinale de Virgin Radio, ce mercredi 5 octobre 2022, elle se livre.

"J'ai commencé à tourner dans Demain nous appartient en juillet 2021. Et c'est vrai que je joue un personnage assez engagé qui lutte contre un peu toutes les discriminations, que ce soit la grossophobie, le racisme... En soit, le fond est intéressant mais la forme, c'est une autre histoire. Dès le départ, je savais que j'allais me prendre pas mal de messages de haine", commence a raconter la belle Louise Marion. Et de détailler le type de mots qui lui sont adressés : "Des menaces de mort, beaucoup d'insultes racistes, beaucoup de 'retourne en Afrique'. J'ai eu quelques menaces de viol. On m'a aussi dit : 'On va te brûler à l'acide.' Ce sont des trucs qui font assez peur." Des insultes et menaces terrifiantes pour la jeune comédienne de 20 ans, qui débute alors sa carrière dans le milieu. "On ne s'y attend pas. On n'est pas préparé à recevoir autant de haine", regrette-t-elle.