Demain nous appartient : TF1 annonce la déprogrammation de la série, les explications...

Sur TF1, la série Demain nous appartient est tous les jours diffusée dès 19h15 et continue de rencontrer beaucoup de succès, cinq ans après sa création. Il est alors possible d'y suivre les aventures de Chloé Delcourt (Ingrid Chauvin), Aurore Jacob (Julie Debazac) ou encore de Karim Saeed (Samy Gharbi) et Alex Bertrand (Alexandre Brasseur). Des aventures qui vont malheureusement être mises en suspens à compter du 21 novembre prochain, et ce pendant trois semaines, soit jusqu'au 16 décembre.

En effet, mardi 25 octobre à travers un communiqué de presse officiel, TF1 a annoncé la déprogrammation temporaire de Demain nous appartient au profit de la Coupe du monde de football 2022. Cette dernière ayant lieu au Qatar, la chaîne n'a eu d'autre choix que de modifier toute sa programmation afin de se raccorder aux horaires des matchs. Ainsi, le JT de 20h sera avancé à 19h15, horaire de base de Demain nous appartient. "En conséquence, face à l'irrégularité des diffusions du feuilleton quotidien et pour préserver le bon suivi du téléspectateur, Demain nous appartient ne sera pas diffusée pendant la compétition", apprend-t-on. La chaîne tient néanmoins d'entrée à rassurer : le feuilleton populaire sera bien de retour normalement à partir du lundi 19 décembre. "Les téléspectateurs pourront retrouver leur rendez-vous quotidien le lundi 19 décembre à 19h10 pour découvrir la suite des intrigues de la série", informe TF1. Il semblerait en outre que la petite soeur de Demain nous appartient, Ici tout commence, ne se retrouve pas impactée par le mondial de football.

En attendant un retour à la normal, la Une sera le point de rendez-vous pour suivre les matchs de l'équipe de France, laquelle se retrouve en phase de poule face à l'Australie, le Danemark et la Tunisie. Il sera également possible de suivre les cinq plus gros matchs des huitièmes de finale ainsi que les trois meilleurs des quarts de finale, les deux demi-finales, la petite finale et la grande finale. Cette dernière aura lieu le dimanche 18 décembre à 16h.