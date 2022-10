Didier Deschamps "fou et irrationnel" : ce que son thème astral dit du boss des Bleus

Les dernières semaines ont été compliquées pour Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus voit les cadres de l'équipe de France victimes de blessures. Le dernier en date, N'Golo Kanté. Alors que la Coupe du monde au Qatar approche à grands pas, tout cela laisse présager le pire. Mais c'est sans compter sur le coach, qui a toujours su jusqu'ici s'en sortir à merveille même lorsqu'on s'y attendait le moins. Et les astres sont de son côté. En effet, "fou et irrationnel", voilà comment pourrait être décrit Didier Deschamps, qui fête ses 54 ans, ce samedi 15 octobre, si l'on s'en tient à son thème astral. Le sélectionneur des Bleus a une aura astrologique qui semble ne tenir compte d'aucune logique.

C'est l'astrologue de RTL, Christine Haas, qui s'étonne de ce constat, pour elle Didier Deschamps est loin d'avoir des traits de la Balance, signe dont il est pourtant natif. Selon elle, il est un "parfait contre-exemple". Et surtout sur le côté de la Balance qui est marquée par de grandes hésitations. Les natifs de ce signe sont en effet souvent très dépendants affectivement parlant mais surtout extrêmement hésitants. Il fuit également tout conflit, à tel point qu'il se retrouve souvent dans le rôle de médiateur, tentant de réconcilier des parties qui s'opposent. Un vrai diplomate.

Cet ascendant qui lui offre un côté "totalement fou et irrationnel"

Mais une caractéristique de la Balance peut bel et bien être attribuée à notre DD national : le goût du travail en équipe, rapporte Christine Haas. On peut en effet nettement louer la capacité au sélectionneur de l'équipe de France de football de réussir à gérer les différentes grosses personnalités qui la composent. Son signe lui vaut d'avoir toujours été fait pour jouer en équipe, d'abord en tant que joueur, évoluant au sein des plus grands clubs, puis ensuite dans son costume d'entraîneur. Son soleil étant proche de Mercure, cela fait de celui qui partage sa vie avec son épouse Claude Deschamps lui un fin tacticien, qui n'agira jamais de manière impulsive.

Enfin, son ascendant est Poissons. Et c'est bien ce qui explique aussi sa réussite, parfois si inexplicable. En effet, tout ne réside pas dans sa réflexion et son analyse pointue. Cet ascendant, signe basé sur l'élément de l'eau, et empreint d'une aura si mystérieuse, lui offre un côté "totalement fou et irrationnel", et surtout une très forte intuition. L'astrologue de RTL s'en amuse décrétant que c'est comme si Didier Deschamps, père de Dylan, "avait réussi à unifier la théorie de la relativité générale d'Einstein et la physique quantique". Rien que ça.