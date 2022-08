Didier Deschamps : Sa belle-fille Mathilde dévoile sa soeur Pauline... Ressemblance troublante !

Grandes, élancées, blondes aux yeux bleus, silhouettes de mannequin, poupées russes... La ressemblance est frappante entre les deux influenceuses. Et quand ce n'est pas sur TikTok, c'est sur Instagram que Pauline Cappelaere pose avec sa soeur. Que ce soit le 19 juillet dernier à Monaco devant la mer, l'année dernière à Nice au bord d'une piscine ou encore dans de superbes tenues de soirée en Provence, il y a un an également. Mathilde a également posté une photo d'elle et sa soeur récemment sur son compte Instagram. Au-delà de leur ressemblance physique déroutante, leur complicité saute évidemment aux yeux, à travers ces posts.

Un amour solide

De quoi ravir Dylan, le fils du célèbre coach de football Didier, Deschamps, qui partage sa vie depuis quelques années avec l'une des soeurs, en l'occurrence Mathilde Cappelaere. Les deux tourtereaux, qui s'étaient rencontrés en août 2017, ont fréquenté la même école - l'EDHEC Business School, établissement spécialisé dans le marketing et la finance situé à Nice.

Depuis, ils nagent dans le bonheur à deux. Habitués des voyages, ils avaient passé le Nouvel an de 2019 à Dubaï ensemble, en compagnie du clan Deschamps, à l'occasion de la 10e édition des Dubai Globe Soccer Awards. La jolie blonde avait notamment partagé une photo de la petite troupe sur son compte Instagram, sur laquelle on peut voir son chéri Dylan ainsi que son beau-père Didier en train de faire le célèbre signe du "dab" en compagnie du célèbre boucher des stars : Salt Bae.