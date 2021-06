Didier Deschamps : Son fils Dylan, fou amoureux, adresse une déclaration à sa chérie Mathilde

Dylan Deschamps est le fils unique de Didier Deschamps et son épouse, Claude. Très discret sur sa vie privée, le sélectionneur des Bleus a parlé de leur relation dans une interview accordée au Figaro et parue au mois de janvier. "J'ai parfois été un peu trop exigeant avec mon fils Dylan. J'en ai discuté avec lui. Je ne vais pas dire qu'il me remercie, mais il considère que ça lui a apporté un plus. J'ai été un peu dur, mais je suis comme ça, c'était aussi pour son bien. Sur certains gamins, ça peut être contre-productif, mais avec lui, ce n'est pas le cas. Je suis parfois allé trop loin. Au grand dam de ma femme (sourire) qui me répétait souvent cette phrase : 'laisse-le un peu...' Et non je ne trouve pas qu'il faille 'laisser'."

Côté coeur, Dylan et Mathilde sont en couple depuis 2017. Ils publient régulièrement des photos d'eux sur les réseaux sociaux et y échangent de petits mots d'amour. Dans un questions-réponses avec ses followers, la jeune femme révèle qu'elle se dispute rarement avec son chéri. "Ça dépend des périodes, mais globalement on arrive à plutôt bien le gérer, et Dylan a un caractère beaucoup plus conciliant que le mien, il sait exactement comment faire en sorte d'arranger les choses, et surtout on communique beaucoup", a-t-elle confié.