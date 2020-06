Didier Deschamps : Sa belle-fille révèle son secret pour un corps parfait

Didier Deschamps n'a qu'un seul fils, Dylan. Ce dernier est en couple depuis plusieurs années avec une ravissante jeune femme, Mathilde, qu'il a rencontrée lors de ses études supérieures sur la Côte d'Azur.

Originaire de Nice, Mathilde est apparue samedi 28 juin 2020 dans un reportage de l'émission 50' Inside, le mag, diffusée sur TF1. Avec sa soeur Pauline, elle a été filmée et interviewée à l'occasion de la réalisation d'un sujet sur Saint-Tropez, et son renouveau à l'ouverture de la saison 2020. Malgré la crise sanitaire, le paradis des stars espère en attirer encore beaucoup cette année.

Les caméras de 50' Inside, le mag se sont rendues à la rencontre d'une entrepreneuse, Lucie Weill, qui a construit le Lily of The Valley, un établissement très chic situé à la Croix-Valmer où le bien-être est roi. Plus qu'un hôtel 5 étoiles, il s'agit de 2000 m² dédiés à la remise en forme. C'est ici que Mathilde, la compagne de Dylan Deschamps, et sa soeur Pauline entretiennent leurs jolies silhouettes, avec des leçons de yoga sur paddle. "Les bienfaits du gainage, je pense que c'est vraiment travailler les muscles profonds, s'assouplir et travailler bien évidemment la ceinture abdominale... pour être belle en maillot", a témoigné Mathilde pour 50' Inside, le mag. Et la jeune femme peut se vanter d'avoir une silhouette de rêve, qu'elle expose de temps à autre sur sa page Instagram.