Didier Deschamps : Son fils Dylan très épris de Mathilde, confinement amoureux

Jusqu'à ce que le pandémie de coronavirus ne s'abatte sur l'Europe, Dylan Deschamps (né en 1996) habitait à Londres, pour le bien de sa jeune carrière. Il était ainsi séparé de sa compagne, le belle Mathilde, qui habite sur la Côte d'Azur. Mais la crise sanitaire et le confinement décrété en France et en Angleterre ont poussé le fils unique de Didier Deschamps à revenir auprès de sa moitié.

Finalement très heureux d'être à nouveau réunis, et pour une longue période, Dylan Deschamps et Mathilde se plaisent à exposer leurs délicieuses journées sur les réseaux sociaux. Via les multiples images que les tourtereaux ont déjà partagées sur Instagram, on sait qu'ils occupent une magnifique propriété dotée d'un immense jardin offrant une vue panoramique sur la mer et d'une piscine. Impossible en revanche de savoir à qui appartient ce splendide domaine ? Serait-ce celui de Didier Deschamps ? Le sélectionneur de l'équipe de France de football est habitué à passer du temps sur la Côte d'Azur, notamment l'été, lorsqu'il se rend à Saint-Tropez.

Quoi qu'il en soit, Dylan Deschamps et la belle Mathilde vivent un confinement des plus détendus. Le 24 avril 2020, la jeune femme a publié une photo d'eux deux en train de roucouler dans ses stories. Le lendemain, samedi 25 avril, Dylan Deschamps a, à son tour, publié une vidéo de sa compagne parée d'un bikini rose bonbon. "Ma star", a commenté le jeune homme, totalement épris de sa belle.

Lors de ce confinement qui dure depuis maintenant six semaines, Mathilde a relevé un challenge, le Pillow challenge, qui consiste à porter un oreiller avec une ceinture. Dylan n'a évidemment pas manqué de liker la photo de sa moitié.